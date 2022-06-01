شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض المجازفة بمحمد عبد المنعم والسولية أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، المجازفة بثنائى النادى الأهلى عمرو السولية ومحمد عبد المنعم في مباراة غينيا يوم الأحد المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 ، ويخضع الثنائى لبرنامج علاجى تحت إشراف الجهاز الطبي للفراعنة.

ويعقد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر جلسات نفسية مع لاعبى الأهلى بمعسكر المنتخب لإغلاق ملف مباراة نهائي دورى أبطال افريقيا أمام الوداد المغربى التي انتهت بفوز الأخير وانتزاعه اللقب الافريقى، وقرر الجهاز الفني استدعاء 7 لاعبين من الأهلي هم محمد الشناوي و ياسر إبراهيم و أيمن أشرف و حمدي فتحي و عمرو السولية و محمد عبد المنعم و محمد مجدي أفشة لمعسكر الفراعنة ، كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.

على صعيد مختلف، استعان المنتخب الوطنى الأول بخدمات الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب الأولمبى السابق، في معسكره المقام حاليا، نظرا لإصابة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، بفيروس كورونا منذ أسبوع.

ويجري محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، مسحة كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب.

وخضع لاعبو المنتخب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.