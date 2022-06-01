شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستعين بالناشئين والشباب فى الزمالك لمواجهة الداخلية بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك على الإعتماد على عدد من لاعبى الشباب والناشئين خلال المباراة المقبلة أمام الداخلية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر من أجل إكسابهم الثقة المطلوبة قبل استئناف الدورى في ظل ضغط وتلاحم المباريات في الوقت الذى مازال يرغب فيه المدير الفني في عودة بعض المصابين على رأسهم طارق حامد من أجل الإطمئنان عليهم في هذه المباراة وتجهيزهم قبل عودة المباريات القوية .

من ناحية أخرى ينتظر محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، نهاية الموسم الجارى لتحديد مصيره مع القلعة البيضاء، سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة فى ظل عدم المشاركة الأساسية.

ويرغب محمد عواد فى تحديد مصيره من المشاركة مع الزمالك، وهل سيصبح الحارس الأول أم سيظل احتياطيًا، لاسيما وإن عواد يأمل فى الانضمام لمنتخب مصر، وكان الحارس على بعد خطوة من الانضمام لمعسكر الفراعنة الذى انطلق مؤخرا، إلا أن إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب استقر على ضم محمد أبو جبل.