شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه سيراميكا ودياً خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم في سيراميكا على خوض مباراة ودية تجمع الفريقين عصر الخميس 9 يونيو في ختام معسكر الطلائع بالإسكندرية.

وينتهج جهاز الطلائع سياسة المباراة الودية للحفاظ على جاهزية باقي عناصر الفريق تمهيدًا للإعتماد على إمكانياتهم خلال الفترة المقبلة فضلًا عن تجهيز العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى إستيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدف.