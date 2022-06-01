الامارات | رولان غاروس.. نادال يهزم جوكوفيتش ويتأهل إلى نصف النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن رولان غاروس.. نادال يهزم جوكوفيتش ويتأهل إلى نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الإسباني رفاييل نادال ليل الثلاثاء إلى الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، "رولان غاروس" بعد فوزه على غريمه التاريخي، الصربي نوفاك جوكوفيتش بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2 و7-6.

وبانتصاره في هذه المباراة التي استمرت أكثر من أربع ساعات، يواجه نادال في دور الأربعة الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا عالميا، والفائز على الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس.

ووصل بطل رولان غاروس، الذي خسر أمام جوكوفيتش المصنف الأول عالميا في قبل النهائي هنا العام الماضي، 13 مرة إلى باريس عقب إصابتين أعاقتا استعداداته.

وبعد نجاته بالفعل من مواجهة في خمس مجموعات أمام الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في الدور الماضي، بات اللاعب الإسباني، الذي خسر ثلاث مرات فقط في فرنسا المفتوحة منذ مشاركته الأولى في 2005، يعرف كل متر في ملعب فيليب شاترييه الرائع ليدفع جوكوفيتش ثمن ذلك.

ولا يزال اللاعب الصربي يملك 20 لقبا كبيرا بعد حرمانه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة العام الحالي بسبب قرار من السلطات المحلية عقب رفضه التطعيم ضد كوفيد-19، ليتوج نادال باللقب.

وفي يوم وداع الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز، الذي يصفه الكثيرون بأنه خليفة مواطنه المخضرم، للبطولة بدأ نادال في توجيه الضربات إلى جوكوفيتش حامل اللقب في بداية مثيرة للمباراة التي أقيمت تحت الأضواء.

وعاد جوكوفيتش للمباراة بفوزه بالمجموعة الثانية في 88 دقيقة، لكن نادال البالغ 35 عاما والمدعوم من جماهير باريس نجح في حسم الانتصار في أربع مجموعات رغم تراجعه في الرابعة ليضرب موعدا مع الألماني ألكسندر زفيريف لحجز مقعد في النهائي يوم الأحد المقبل.

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