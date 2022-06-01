شباب بلوزداد يتوج بطلا للدوري الجزائري للمرة الثالثة تواليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

واصل شباب بلوزداد هيمنته على مسابقة الدوري الجزائري بعدما توج بها للمرة الثالثة تواليا.



شباب بلوزداد توج بطلا للدوري الجزائري للمرة الثالثة تواليا عقب فوزه على اتحاد بسكرة بهدفين دون رد.

المباراة جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، وذلك على ملعب "20 أغسطس 1956"، ضمن الجولة رقم 26 من الدوري الجزائري.

سجل هدفا شباب بلوزداد حسام الدين مرزيق وخالد بوسليو في الدقيقتين 31 و45 على الترتيب.

وبذلك، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 67 نقطة من 31 مباراة في الصدارة متفوقا بسبع نقاط على ملاحقه المباشر شبيبة القبائل الذي لعب 32 مباراة، علما بأنه تتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم.

على الجانب الآخر، استقر اتحاد بسكرة عقب تلك الهزيمة في المركز التاسع بترتيب الدوري الجزائري برصيد 46 نقطة.