شكرا لقرائتكم خبر عن كارميلو يعلن رحيله عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البوليفى كارميلو لاعب النادى الإسماعيلى رحيله عن الفريق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب كارميلو "كل بداية لها نهاية، لحظات الفراق دائما مؤلمة، لكن الآن هو الوقت المناسب، أعلن إنهاء عقدى مع نادى الإسماعيلى من جانب واحد، بسبب عدم الامتثال لشروط العقد من قبل إدارة النادى، والإدارة التى لا تعرف كيفية التعامل مع لاعب دولى محترف.. لسوء الحظ، الإدارة التى عاملتنى بأكبر قدر من عدم الاحترام وعدم الاحتراف، لم تحترم حقوقى أو تفى بجميع التزاماتها، لقد احترمت دائمًا قرارات المدربين على الرغم من أنهم تجاهلونى وأجبرونى على ذلك تدربت مع المجموعة ب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، مع التقليل دائمًا من قدرتى، لذلك لن أتحدث عن المشكلات الفنية المتعلقة بالفريق".

وحجزت إدارة النادى جواز سفرى مع سبق الإصرار وحتى الآن لم تتم إعادته إلى، وتعرضت لسوء المعاملة والعنصرية الشديدة والتهديدات وأشياء أخرى كثيرة لا أحب الحديث عنها الآن، لكن لحسن الحظ لدى أدلة كافية لدعمها ماذا أقول.. بالرغم من كل الصعوبات أتقدم بالشكر لكل جماهير الإسماعيلى على حبهم وثقتهم ودعمهم، جمهورهم مختلف تمامًا عن قادة النادى، وسأكون دائمًا ممتنًا لهم، كنت أود أن أجعلهم سعداء هؤلاء المشجعين ولكن هذه هى كرة القدم.

وأعلن الإسماعيلى فى بداية الموسم الجارى التعاقد بشكل رسمى مع كارميلو ألجاراناز وصيف الدورى البوليفى، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بناء على طلب من خوان براون المدير الفنى السابق الدراويش للاعب البوليفى الذى يجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح والجناح بعد مشاركته منذ عام 2019، وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع العديد من الأهداف.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي.