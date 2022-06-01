شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبدأ مهمته اليوم مع المصرى خلفا للتونسى الشعبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الأربعاء، حسام حسن المدير الفني الجديد للنادي المصري، مهمته التدريبية مع الفريق البورسعيدي بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق خلفا للتونسي معين الشعباني والذي رحل عن المصري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وسبق للتوأم تولى الإدارة الفنية للنادى المصرى فى 167 مباراة، حققا خلالها 77 انتصارا و53 تعادلا، وخسرا 37 مباراة، وقاد حسام حسن النادى المصرى إلى التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، ونهائي كأس مصر، وكأس السوبر المحلي، لكنه لم يتوج ببطولة.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام إلى 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدوري العام، فشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2، وأخيرا أمام بيراميدز بنتيجة 3/1.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ14 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.