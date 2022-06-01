شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز لعقد مؤتمر صحفى عالمى لكشف تفاصيل أزمة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادي الأهلي لإقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب الانتهاء من مباراته ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، لكشف كواليس قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن اختيار ملعب محمد الخامس لاستضافة النهائي الأفريقي وعدم إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية لدوري الأبطال الإفريقي.
وقرر النادي الأهلي إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب المباراة النهائية على أن يتحدد موعده في توقيت لاحق عقب عودة بعثة الأهلي من المغرب، للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الافريقي، والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف، ومن أجل والرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة
فقد الأهلى فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكى، كمكافأة للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربى، كما خسر الأهلى مكافأة المشاركة فى السوبر الأفريقى، والتى تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلى مكافأة كأس العالم للأندية، والتى تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكى بالنسبة لصاحب المركز السادس.
وانتهت سيطرة الأهلى على دورى أبطال أفريقيا، بسقوطه أمام الوداد البيضاوى المغربى فى النهائى مساء أول أمس الاثنين.
الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا فى النسختين الماضيتين، خسر (0-2) أمام الوداد فى النهائى الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى المغرب.