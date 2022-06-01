شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز لعقد مؤتمر صحفى عالمى لكشف تفاصيل أزمة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادي الأهلي لإقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب الانتهاء من مباراته ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، لكشف كواليس قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن اختيار ملعب محمد الخامس لاستضافة النهائي الأفريقي وعدم إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية لدوري الأبطال الإفريقي.

وقرر النادي الأهلي إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب المباراة النهائية على أن يتحدد موعده في توقيت لاحق عقب عودة بعثة الأهلي من المغرب، للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الافريقي، والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف، ومن أجل والرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة