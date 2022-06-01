شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 ليالى بكى فيها الأهلاوية لضياع دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط فريق الأهلي في لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه في الموسمين الأخيرين، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية دون رد ، وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام ( 1983، 2007، 2017، 2018 و 2022).

1_فى نسخة 1983 مع كوتوكو الغاني، حيث تعادل الفريقان سلبيًا فى القاهرة، بينما خسر الأهلى فى كوماسى بهدف دون مقابل.

2-فى نسخة 2007 مع النجم الساحلي، حيت تعادل الفريقان سلبيًا فى سوسة، بينما خسر الأهلى فى القاهرة بنتيجة 3-1

3- نسخة 2017 مع الوداد المغربى، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى الإسكندرية، وخسر الاهلى فى المغرب بهدف دون رد.

4- فى نسخة 2018 مع الترجى التونسى، حيث فاز الأهلى فى الذهاب بثلاثية مقابل هدف بالإسكندرية وخسر فى رادس بثلاثية دون رد.

5_ فى نسخة 2022 مع الوداد المغربى، خسر الاهلى بثنائية دون رد فى الدار البيضاء.

اخفق الأهلي في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في دوري أبطال أفريقيا، بالحصول على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

المفارقة أن هذه هي المرة الثالثة التي يفشل فيها "المارد الأحمر" في تحقيق هذا الإنجاز، بعد التتويج باللقب مرتين عامي 2005 و2006، و2012 و2013.