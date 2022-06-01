شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى كأس مصر أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة ، والنادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة .

موعد مباراة الزمالك والداخلية فى كأس مصر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية المقرر لها الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 على ستاد القاهرة الدولى ، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين .

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 ، وضم إيهاب جلال من الزمالك كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو .

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.