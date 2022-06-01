شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعود للتدريبات اليوم استعداداًَ لسموحة بعد راحة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم الأربعاء تدريباته على ستاد جهاز الرياضة بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدف.

ورصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، حيث يسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ13 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 17 نقطة من ستة مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا والإسماعيلي، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك و المقاولون العرب وغزل المحلة، والوصول للنقطة "32" التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.