شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يقود تدريبات إنبى اليوم لاستغلال التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى التدريبات الجماعية للفريق البترولى بعد انتهاء الإجازة التي منحها للاعبين عقب مواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1

ويسعى طولان للاستفادة من فترة التوقف الدولى التي يواجه فيها منتخبنا الوطنى نظيره الغينى فى الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 5 يونيو على استاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية يوم 9 من الشهر ذاته.

ويبحث حلمى طولان عن استغلال فترة التوقف الدولى للعمل على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية.

وأعلن حلمى طولان، المدير الفني لنادى إنبى، دعمه لاختيارات إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطنى، للمعسكر المقبل في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو، والذي سيخوض خلاله المنتخب مباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأكد طولان، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إيهاب جلال هو المسئول الأول عن اختياراته، موضحا أنه هو الذى سيحاسب من الجميع حال إخفاقه، مؤكدا أنه لا يصح التدخل في اختياراته لأنه صاحب الحق في ذلك.

ووجه طولان رسالة إلى الجماهير قائلا: "اتركو إيهاب جلال يعمل بكل حرية ادعموه بكل قوة من أجل منتخب مصر ومدرب المنتخب هو الذى سيتحمل المسئولية ساعدوه وساندوه على النجاح مع منتخب مصر".