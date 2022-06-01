شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. المنصورة يعطل الزمالك ليعلن تتويج الأهلى بالدورى السادس فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر النادى الاهلى من القناة بهدفين دون رد وتعادل فريق المنصورة مع الزمالك بهدف لكل فريق فى مثل هذا اليوم 1 يونيو 1956 ليعلن بشكل رسمى تتويج المارد الأحمر بطلا للدورى للمرة السادسة فى تاريخه رغم الخسارة.

سجل ثنائية القناة فى الأهلى محمد عبدالله فى أول سبع دقائق، كما تصدى عادل هيكل لضربة جزاء سددها الزرقاني، ليتوقف رصيد الأهلى عند 28 نقطة، ورفع القناة رصيده إلى 26 نقطة حسم بها المركز الثالث.

تقدم البندارى للمنصورة قبل نهاية المباراة بربع ساعة، وأدرك علاء الحامولى التعادل فى الدقيقة الأخيرة ليرفع الزمالك رصيده إلى 27 نقطة مهدرا فرصة ملاقاة الأهلى فى مواجهة فاصلة لتحديد البطل.

وضمت قائمة الأهلى المتوجة باللقب السادس كلا من: عبدالجليل حميدة، عادل هيكل، طلعت عبدالحميد، منير "ميمي" عبدالحميد، رضا عبدالحميد، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، ماجد مدكور، طارق سليم، عبداللطيف تامر، السودانى سليمان فارس، رفعت الفناجيلي، حلمى أبوالمعاطي، عبدالوهاب سليم، وجيه مصطفي، شريف الزهيري، فتحى خطاب، سيد صالح، السيد عطية توتو، أحمد مكاوي، صالح سليم، أنور عاشور، عدلى الوراقى، عباس لبيب، شريف الجندي، محمد موسى الزنجبيري، فوزى جمعة، محمد السيد، مراد نديم، فاروق التركي، محمود الجوهري، عبدالحفيظ، مهني.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.