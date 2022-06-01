شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الأول من ربع نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأول من الدور ربع نهائي للنسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال والسيدات منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين خاصة المصريين، حيث تأهل كل من محمد الشوربجي، ونوران جوهر، ونور الطيب إلى النصف النهائي من البطولة.

نتائج مباريات بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال:

بول كول المصنف الأول عالمياً فاز على طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً بثلاث أشواط نظيفة ويتأهل لنصف نهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وجاءت النتيجة الأشواط كالآتى: 11-4 11-9 11-7.

محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً فاز علي مواطنه فارس الدسوقي المصنف الثامن عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، ويتأهل لنصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وجاءت النتيجة كالآتى: 7-11 7-11 8-11.

نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا تفوز على سارة جان بيرى المصنفة السادسة بثلاث أشواط نظيفة وتتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وجاءت النتيجة كالآتى: 11-4 11-5 11-5.

نور الطيب المصنفة الثامنة والعشرين عالمياً تفوز على تيني جليس المصنفة الثالث عشر عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، وتتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وجاءت النتيجة كالآتى: 11-1 11-5 11-3.