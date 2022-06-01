شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستقر على التعاقد مع مهاجم أفريقى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولي فريق غزل المحلة على التعاقد مع مهاجم أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة و ذلك لدعم الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده من دعم الفريق بأفضل العناصر حيث سوف يتم التعاقد مع 3 إلى 4 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث ستقام على ستاد السلام يوم 22 من الشهر المقبل .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث فاز في 5 مباريات و تعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 6 مباريات.