شكرا لقرائتكم خبر عن الميزان ينتظر لاعبى الزمالك بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لقياسات أوزان عقب العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها، غدًا الأربعاء، وذلك بعد فترة الراحة السلبية القصيرة التى حصل عليها اللاعبون.

ويرغب الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا فى الوقوف على أوزان لاعبى الفريق بعد فترة الراحة السلبية، حتى يتمكن من تحديد البرنامج التأهيلى والبدنى الذى سيخضع له اللاعبون.

وكان الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلى بنتجية 2 / 1، سجل أهداف المباراة أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63، وبعدها منح فيريرا اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.