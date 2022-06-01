شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"بن شرقى": مفيش لاعب أكبر من الفريق والتجديد بشروطنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك آخر مستجدات ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية الرحيل المجانى.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تغلق ملف التجديد للاعب، وتنتظر الدخول فى مفاوضات جديدة فى الفترة المقبلة، إلا أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب أن التجديد سيكون وفق شروط النادى ولم تتم الموافقة على أى مبالغة فى الطلبات، مؤكدين أن الفريق هو رقم 1 ولا يوجد لاعب أكبر من المجموعة.

وقرر مسئولو الزمالك تقديم عرض أخير لـ بن شرقي لدراسته والتفكير فى تجديد تعاقده، لاسيما أن مسئولى الزمالك كانوا أغلقوا ملف تجديد تعاقد اللاعب منذ فترة عقب رفضه الحضور لعقد جلسة مع رئيس النادي لإبداء حسن نيته بالبقاء فى صفوف الزمالك، إلا أن إدارة النادي استقرت مؤخراً على تقديم عرض أخير يتناسب مع إمكانيات النادى وما قدمه اللاعب طوال فترة وجوده بالزمالك، ويتبقي فقط الرد عليه بالموافقة أو الرفض لغلق الملف نهائيا.

وبدأ مسئولو الزمالك وضع خطة تحديد سقف التعاقدات فى الموسم الجديد، وكذلك رواتب اللاعبين من أجل القضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى العقود بين اللاعبين وبعضها.