شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لحمزة المثلوثي فى الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، لاختبار طبي غدا في التدريبات عقب عودة الفريق من الراحة التي حصل عليها بعد الفوز علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 21 والتي أقيمت السبت الماضي.

ويعاني المثلوثي من التواء في الكاحل تعرض له في مباراة طلائع الجيش بالجولة الـ 19 من الدوري، وغاب عن المباريات والتدريبات من وقتها، وسوف يخضع لاختبار طبي غدا لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها 13 يونيو المقبل في كأس مصر.

من ناحية أخرى، ربطت إدارة الكرة بنادي الزمالك، احتراف لاعبي الفريق الأول بوصول عروض رسمية إلى إدارة النادي لمناقشتها ودراستها من حيث استفادة اللاعب والزمالك من العروض المقدمة، وذلك في إطار سياسة النادي بعدم رفض أي عرض إلا بعد دراسته.

واشترطت إدارة الكرة أن تصل عروض رسمية لمناقشتها في ظل الأنباء التي تتردد بوجود مفاوضات مع بعض لاعبي الفريق من أندية خليجية تمهيدا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي حالة وصول عروض قوية تليق باسم الزمالك واللاعب سيتم الموافقة عليها.

في سياق مختلف، ينتظر بعض لاعبي الزمالك مواجهة الداخلية في كأس مصر المقرر لها 13 يونيو المقبل، للعودة مجددا للمشاركة في المباريات بعد استبعادهم من حسابات المدير الفنى البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان البرتغالي فيريرا سيمنح الثنائي رزاق سيسيه ومحمد اوناجم فرصة أخيرة في مباراة الداخلية في ظل غياب الدوليين، وفي حالة اثبات تواجدهما مع الفريق في هذه المباراة وتقديم مستوى مميز سيتم الاعتماد عليهما في مباريات الدورى حتي نهايته في ظل ضغط المباريات المتوقع عقب العودة من التوقف الدولى.