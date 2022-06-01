شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يضم كريم عبدون من الزمالك استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء كريم عبدون لاعب فريق 2003، للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب مصر للشباب، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى الثامن من شهر يونيو.

وانتظم عبدون في معسكر المنتخب الوطني للشباب اليوم الثلاثاء، ووفقا للخطاب المرسل للنادي فإن منتخب مصر سيخوض مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العرب للشباب بالسعودية 2022، وبطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر 2023.

وكان الزمالك قد تلقى خطابا في وقت سابق من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره خلاله باستدعاء خمسة لاعبين، للانضمام لمعسكري منتخب مصر للشباب مواليد 2003 المفتوح والمغلق، خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى 10 يونيو المقبل.

وجاءت قائمة لاعبو الزمالك مواليد 2003 المنضمين لقائمة منتخب مصر للشباب في وقت سابق كالتالي: طارق علاء، عبد الرحمن حمادة "الفيومي"، عبد الرحمن علي، محيى جمعة، وأحمد عبدالرحيم "إيشو".