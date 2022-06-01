شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الزمالك للاستغناء عن سيف الجزيرى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه قوى داخل نادى الزمالك للاستغناء عن الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل تراجع مستوى اللاعب فى الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك، إن هناك اتجاه قوى لدى الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا للاستغناء عن خدمات سيف الجزيرى، خاصة وإنه لاعب محترف ولم يقدم المستوى المطلوب منه.

أضاف المصدر إن فيريرا رحب بالاستغناء عن اللاعب، مطالبًا بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنى سوبر من اجل تدعيم خط الهجوم، خاصة وإن هذا المركز يعانى من نقص عددى كما أن العناصر المتاحة حاليًا ليس على قدر المستوى المطلوب.

وحرص أمير مرتضى على الاجتماع باللاعب وطالبه بالتركيز وأنه يثق في إمكانياته وقدراته الفنية التي جعلته مهاجم منتخب تونس وأنه سيكون له دور كبير مع الزمالك الفترة القادمة.

وبدأ سيف الدين الجزيرى مع طنطا بالدورى وبعد تألقه انتقل للمقاولون العرب ليزداد توهجا وينافس على لقب هداف الدورى ، الأمر الذى استدعى مسئولى الزمالك للتعاقد معه لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية الشراء بشكل نهائى وبالفعل فى نهاية الموسم الماضى قامت إدارة النادى الأبيض بالتعاقد مع المهاجم التونسى بشكل نهائى .