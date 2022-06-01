شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد إبراهيم تحتفل بانضمامه لمنتخب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت زوجة محمد إبراهيم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على الاحتفال بانضمامه لقائمة المنتخب الوطنى التي تستعد لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وفرض محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا، نفسه على الساحة الكروية بعد عودته لمستواه وتألقه اللافت للنظر، الأمر الذى دفع إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطنى لضمه إلى صفوف الفراعنة، التي تستعد للدخول في معسكر في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو، تتخلله مباراتا غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

ولعب محمد إبراهيم 19 مباراة في الدوري بمعدل 1650 دقيقة، حيث بلغت إجمالي محاولاته التهديفية 26 محاولة، منها 9 بين القائمين والعارضة، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وصنع مثلهما، بينما بلغ عدد الفرص التي صنعها 41 فرصة تهديفية.

وبلغت إجمالي عدد تمريرات محمد إبراهيم 935، منها 679 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة التمرير 73% وإجمالي المراوغات 114 مراوغة، وهو الأفضل على الإطلاق في دوري هذا الموسم، منها 76 مراوغة صحيحة، بدقة بلغت 67%؜، كما نجح في استخلاص الكرة 165 مرة.

ويلتقى صانع ألعاب فريق سيراميكا زميله محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى قائد منتخب مصر بمعسكر الفراعنة مرة أخرى بعد غياب دام 9 سنوات.

ويرجع آخر ظهور لمحمد إبراهيم بقميص منتخب مصر إلى شهر يونيو 2013، عندما تواجد ضمن قائمة الفراعنة خلال مواجهة زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014.

ويعد الثنائى محمد صلاح ومحمد إبراهيم من أبناء جيل منتخب مصر للشباب عام 2011، حيث لعب الثنائى بطولة كأس العالم للشباب بكولومبيا تحت قيادة ضياء السيد، وتمكنا من الظهور بشكل جيد والخروج من دور الـ16 عقب الخسارة بصعوبة على يد منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف.

زوجة محمد إبراهيم تنشر صورا من تدريبات زوجها مع المنتخب