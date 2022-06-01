شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: الأهلي لم يكن فى يومه.. وموسيمانى قدم كل ما لديه ويجب التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي الأسبق، أن خسارة الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا ليس نهاية المطاف، والأهلى لم يكن في يومه، ولم يحدث أي تجاوزات من الجانب المغربي.

وقال محمد عبد الجليل خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي لم يكن في يومه أمام الوداد المغربي، والمباراة لم تشهد أي تجاوزات من قبل جماهير الوداد".

وأضاف عبد الجليل: "لم تكن هناك عدالة من الاتحاد الأفريقي تجاه الأهلي، ولاعبو الأهلي لم يكونوا في كامل تركيزهم أمام الوداد، وكلهم راكنين على شماعة الأحداث".

وأوضح نجم الأهلي السابق: "موسيماني أدى دوره مع الأهلي ومن رأيي استمراره لنهاية الموسم وتوجيه الشكر له سواء أحرز لقب الدوري أم أخفق فيه، لأنه قدم كل ما يملك مع الأهلي، ويجب تغيير الدم، لأن كمان موسيماني لا يسيطر على الدكة مش معقولة كل مباراة واحد يطرد منها".