شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يطالب "شلبى" إنبى بالتمسك بفرصة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على الشد من أزر مصطفى شلبى لاعب الفريق البترولى بعد استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب الوطنى التي تستعد لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وطالب طولان لاعبه شلبى بمواصلة الاجتهاد في المباريات وبذل أقصى جهد من أجل التمسك بفرصة الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى في المعسكرات المقبلة، خصوصا أنه من اللاعبين المميزين داخل صفوف الفريق البترولى.

ودخل مصطفى شلبى اهتمامات الأهلى والزمالك للحصول على خدماته فى الانتقالات الصيفية، خصوصا بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب وتقديمه أداء فنيا رائعا لفت أنظار القطبين.

وكشف مصدر أن مصطفى شلبى تلقى اتصالات من الأهلى الزمالك أبدوا فيها رغبتهما بضم اللاعب فى الميركاتو الصيفى، مؤكدا أن اللاعب رحب بهذا التواصل من القطبين وأبلغهما أنه يتشرف بالدفاع عن ألوان الأهلى والزمالك.

وكان مصطفى شلبى عبر عن سعادته باختياره ضمن القائمة المبدئية التي أعلن عنها إيهاب جلال المدير الفني، مؤكدا أن شعوره لا يوصف خصوصا أنه جاء بعد جهد كبير، لافتا إلى أنه سيسعى إلى إثبات جدارته بهذا الاختيار وأنه سيكون على قدر المسئولية.

أضاف شلبي: "كنت أعمل دائما على تجديد طموحي في البداية تمنيت اللاعب في الممتاز عندما كنت في الدرجة الرابعة وعندما تحقق ذلك اجتهدت على نقطة الوصول إلى المنتخب الوطنى حتى أكرمنى الله من فضله".