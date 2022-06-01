شكرا لقرائتكم خبر عن خالد خلال يحتوى غضب "هلال ومنسى وبامبو" عقب استبعادهم من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، باحتواء غضب ثلاثى الفريق محمد هلال وناصر منسى وكريم بامبو، عقب قرار عدم استدعائهم إلى قائمة منتخب مصر الحالية استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

ويعد الثلاثى محمد هلال وناصر منسى وكريم بامبو من أفضل العناصر في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث تمكنوا من المساهمة مع فريق البنك الأهلى في الفوز بالكثير من المباريات، لحصد أكبر عدد من النقاط.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى سوف تقام على استاد القاهرة الدولى يوم 22 يونيو.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وخسر 5 لقاءات.