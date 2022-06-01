شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى القادمة فى الدوري بعد ضياع اللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت سيطرة الأهلى على دوري أبطال أفريقيا بسقوطه أمام الوداد البيضاوي المغربي في النهائي مساء أمس الاثنين، حيث خسر الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين، (0-2) أمام الوداد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو المقبل على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021.

موعد مباراة الاهلى القادمة فى الدوري يواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو المقبل على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري، وتقام المباراة بدون الدوليين بناء على طلب المارد الأحمر.

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.