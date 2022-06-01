شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تدعيم هجوم الزمالك بأجنبى سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء، العمل على تدعيم خط الهجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

واشترط فيريرا على إدارة نادى الزمالك ضرورة تدعيم خط الهجم بمهاجم أجنبى سوبر، بخلاف التعاقد مع بعض اللاعبين المحليين الذين يتألقون فى الدورى المصرى بالوقت الحالى.

ويسود اتجاه قوى داخل الزمالك للاستغناء عن الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، فى ظل تراجع مستوى اللاعب فى الفترة المقبلة، وكشف مصدر أن هناك اتجاها قويا لدى الجهاز الفنى للاستغناء عن خدمات اللاعب، خاصة وإنه لاعب محترف ولم يقدم المستوى المطلوب منه.

وأضاف المصدر إن فيريرا رحب بالاستغناء عن اللاعب، مطالبًا بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنى سوبر من اجل تدعيم خط الهجوم، خاصة وإن هذا المركز يعانى من نقص عددى كما أن العناصر المتاحة حاليًا ليس على قدر المستوى المطلوب.

وحرص أمير مرتضى على الاجتماع باللاعب وطالبه بالتركيز وأنه يثق في إمكانياته وقدراته الفنية التي جعلته مهاجم منتخب تونس وأنه سيكون له دور كبير مع الزمالك الفترة القادمة.

وبدأ سيف الدين الجزيرى مع طنطا بالدورى وبعد تألقه انتقل للمقاولون العرب ليزداد توهجا وينافس على لقب هداف الدورى ، الأمر الذى استدعى مسئولى الزمالك للتعاقد معه لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية الشراء بشكل نهائى وبالفعل فى نهاية الموسم الماضى قامت إدارة النادى الأبيض بالتعاقد مع المهاجم التونسى بشكل نهائى .