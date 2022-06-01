شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات الهبوط بمجموعة الصعيد قبل انطلاق الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الرابعة عصر السبت المقبل، 8 مباريات قوية فى إطار الأسبوع الثلاثين والأخير ضمن منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، والتي ستحسم الهابط الرابع رفقة قنا والبدارى وسوهاج.

وهناك 4 أندية لم تضمن بقاءها في القسم الثانى حتى الآن، وهم كل من المدينة المنورة وبنى سويف وملوى وديروط، وسيشهد يوم السبت مواجهة المدينة المنورة مع البدارى، وبنى سويف مع الألومنيوم، وأخيرا ملوى مع ديروط.

حالات هبوط الأندية..

يحتاج المدينة المنورة للفوز للبقاء، وكذلك ديروط إذا حقق الفوز سيبقى ويهبط ملوى حتى لو خرجت المباراة بالتعادل.

حالة هزيمة المدينة المنورة وتعادل بنى سويف ومكسب ملوى يهبط المدينة المنورة بالمواجهات المباشرة مع بنى سويف

فوز ملوى "35 نقطة" وتعادل المدينة "35 نقطة" وديروط "35 نقطة" يتم إقامة جداول ما بين الـ3 فرق ويهبط ديروط بفارق الأهداف مع المدينة المنورة.

حال تعادل ملوى وهزيمة بنى سويف يتم الاحتكام للمواجهات بينهما وهى التعادل، ويتم الاحتكام لفارق الأهداف في الجدول وهى لصالح بنى سويف إلا في حالة هزيمة بنى سويف بـ3 أهداف من الألومنيوم.

وجاء ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة التاسعة والعشرين كالتالى..

1 أسوان 69 نقطة

2 الألومنيوم 51 نقطة

3 كيما أسوان 49

4 المنيا 47 نقطة

5 بترول أسيوط 46 نقطة

6 تليفونات بنى سويف 40 نقطة

7 مركز شباب طامية 37 نقطة

8 الإعلاميين 36 نقطة

9 ديروط 35 نقطة

10 الفيوم 34 نقطة

11 المدينة المنورة 33 نقطة

12 نادى ملوى 32 نقطة

13 بنى سويف 30 نقطة

14 سوهاج 29 نقطة

15 قنا 17 نقطة

16 البدارى 15 نقطة