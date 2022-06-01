اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الثلاثاء 31 /5 /2022 العديد من الأخبار المهمة على مدار اليوم، والتى يأتي أبرزها الأهلى يبحث مصير موسيمانى بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا، ورابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 للدورى الممتاز، والمحكمة الدولية ترفض دفاع الأهلي فى قضية عبد الله السعيد.

 

الأهلى يبحث مصير موسيمانى بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا

يناقش مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها، مصير الجوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

 

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 للدورى الممتاز

أعلن مسئولو رابطة أندية الدوري الممتاز برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الـ21 للدوري الممتاز ، وجاءت العقوبات كالتالي..

 

قبلت المحكمة الرياضية الدولية الطعن المرفوع من عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر بالتعويض لصالح النادى الأهلي.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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