شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم 31 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم 31 / 5 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها تعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لحادث أثناء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق وتنتهي اليوم، على أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها 13 يونيو المقبل في كأس مصر.

الزمالك يبدأ خطة تحديد سقف الرواتب والتعاقدات لفريق الكرة

بدأ مسئولو نادى الزمالك وضع خطة تحديد سقف التعاقدات فى الموسم الجديد، وكذلك رواتب اللاعبين من أجل القضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى العقود بين اللاعبين وبعضها.

ويرغب مسئولى نادى الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، فى تحديد سقف للتعاقدات فى الصفقات الجديدة التى سيتم إبرامها من أجل تدعيم صفوف الفريق خاصة فى ظل رحيل عدد كبير من اللاعبين الحاليين.

تعرف على المباريات المتبقية للزمالك في 3 بطولات محلية.. إنفوجراف

تنتظر نادى الزمالك، 16 مباراة هذا الموسم في 3 بطولات محلية، وهى كأس مصر القديم الذى وصل الفريق إلى النهائي بعد الفوز على أسوان، وكأس مصر الجديد، بالإضافة إلى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخرج نادى الزمالك من بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، التي تصدرها الوداد المغربى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

طبيب الزمالك: إصابة فتوح "بسيطة" وتحتاج إلى راحة أسبوعا

أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمنتخب بسيطة بعد تعرضه للإصابة بجرح جزئى في وجهه ويده وأنه أجرى اتصالا هاتفيا باللاعب وشاهد صور الجرح الذى أصابه فى وجهه .

وأضاف أسامة في تصريحات خاصة أن الإصابات تحتاج للراحة لمدة أسبوع فقط بعدها يستطيع اللاعب أن يعود للتدريبات خاصة ، مشيرا إلى أنه لابد وأن يتم عرضه على الجهاز الطبي للمنتخب الوطنى لإتخاذ القرار النهائي بشأن استبعاده من المعسكر .

طبيب الزمالك يطمئن على أحمد فتوح بعد إصابته فى حادث سير

أجرى محمد أسامة طبيب الزمالك مكالمة هاتفية بأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق والمنتخب الوطنى للإطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أبعده عن الانضمام للفراعنة في المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتى غينيا وأثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

سيسيه وعبد الشافى يسابقان الزمن للحاق بالزمالك أمام الداخلية

يسابق الثنائى رزاق سيسيه ومحمد عبد الشافى الزمن من أجل لحاقهما بمواجهة الداخلية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها يوم 13 يونيه المقبل .

كان الثنائى قد تم استبعادهما في المواجهات الأخيرة للفريق بسبب إصابة عبد الشافى بإجهاد في الركبة ، بينما خرج المهاجم الإيفوارى لأسباب فنية بسبب زيادة وزنه وهو ما جعله يؤدى عدد من التدريبات بقوة من أجل نيل رضا المدير الفني .

هل يلحق طارق حامد بمواجهة الزمالك أمام الأهلى بالدورى؟

سافر طارق حامد مدافع وسط الزمالك إلى أسبانيا للإطمئنان على إصابته القديمة في الركبة والتي أبعدته فترة طويلة عن الفريق بعدما عاود الشكوى من الإصابة بنفس المكان الأمر الذى جعله يسافر ويغيب عن مباريات الفريق أملا في الاستشفاء السريع للعودة للمباريات من جديد .

طارق حامد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة بالدورى بسبب الإيقاف نظرا لحصوله على 3 إنذارات ليسافر بعدها مباشرة ويغيب أيضا عن لقاء أسوان في الدور نصف النهائي لكأس مصر .

زيزو فى معسكر الفراعنة استعدادا لتصفيات امم أفريقيا.. صور

حرص أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك على نشر صورا من معسكر المنتخب الذى يقام بإستاد 30 يونيو ، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023 .

ويظهر في الصور التى نشرها زيزو عبر موقع تباد ل الصور انستجرام كل من إمام عاشور وزيزو بالإضافة إلى عمر كمال عبد الواحد .

الزمالك يبحث إعارة الجزيرى بعد خروجه من حسابات فيريرا

يبحث مجلس إدارة الزمالك إعارة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق داخليا أو خارجيا بعدما خرج من حسابات المدير الفني جيسفالدوا فيريرا تماما الذى أصبح يعتمد على عمر السعيد والمغربى أشرف بن شرقى كمهاجمين .

ويرفض فيريرا إشراك سيف الدين الجزيرى تماما الأمر الذى جعل اللاعب يتساءل عن الأسباب الرئيسية وراء خروجه من التشكيل الأساسى للفريق بعدما كان المهاجم الأول وانضم بعدها للمنتخب التونسى في كأس العرب الأخيرة والتي حصل فيها على لقب هداف البطولة .

الزمالك يجهز شيكابالا لقيادة الفريق أمام الداخلية

يجهز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صانع ألعاب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا لقيادة الفريق فى مباراته أمام الداخلية فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

كان شيكابالا قد غاب عن الزمالك منذ فترة بداعى الإصابة ودخل فى المرحلة الأخيرة من التأهيل، إلا أن فيريرا رفض الدفع به خلال المباريات الأخيرة مفضلا الشفاء التام من الإصابة حتى يعود لقيادة أبناء ميت عقبة وهو معافى تماما.

الزمالك ينهى اتفاقه مع أحمد توفيق لتدعيم الجبهة اليمنى فى الصيف

أنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم بشكل رسمى مع أحمد توفيق ظهير أيمن بيراميدز للانضمام لصفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لتدعيم صفوف الفريق فى إطار خطة الإدارة البيضاء بتدعيم الصفوف بلاعبين خبرة من أجل المنافسة على البطولات المقبلة.