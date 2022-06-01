شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف للاعبى الزمالك فى غياب الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف عقب العودة غدا للتدريبات استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها 13 يونيو المقبل ضمن مباريات كأس مصر للموسم الجديد.

ومنح البرتغالي فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت السبت الماضي في الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدورى، على أن يخضع جميع لاعبي الفريق لبرنامج تأهيل مكثف قبل مواجهة الداخلية، خاصة أن اللاعبين المتواجدين مع الفريق في تدريب الغد هم غير الدوليين، والذين لا يشاركون بصفة منتظمة في المباريات، ويرغب فيريرا في تجهيزهم استعدادا لاستئناف الدورى.

في سياق مختلف ينتظر بعض لاعبي الزمالك مواجهة الداخلية في كأس مصر المقرر لها 13 يونيو المقبل، للعودة مجددا للمشاركة في المباريات بعد استبعادهم من حسابات المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن البرتغالي فيريرا سيمنح الثنائي رزاق سيسيه ومحمد أوناجم فرصة أخيرة في مباراة الداخلية في ظل غياب الدوليين، وفي حالة اثبات تواجدهما مع الفريق في هذه المباراة وتقديم مستوى مميز سيتم الاعتماد عليهما في مباريات الدورى حتي نهايته في ظل ضغط المباريات المتوقع عقب العودة من التوقف الدولى.

من ناحية أخرى، أجرى محمد أسامة طبيب الزمالك مكالمة هاتفية بأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق والمنتخب الوطنى للاطمئنان عليه، بعد تعرضه لحادث سير أبعده عن الانضمام للفراعنة في المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتى غينيا وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

وكان أحمد فتوح قد تعرض لحادث سير بالأمس وهو في طريقه للانضمام للمنتخب، مما أدى لخروجه من قائمة الفراعنة، وانضمام كريم حافظ المحترف بتركيا بديلا له .

ومن المقرر أن يتابع طبيب الزمالك الحالة الطبية للاعب خلال الساعات القليلة المقبلة للإطمئنان عليه وتحديد برنامج طبى خاص لمعرفة موعد عودته للملاعب.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو ، كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.

وخاض المنتخب الوطنى أول تدريباته تحت قيادة إيهاب جلال، استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.