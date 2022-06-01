شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 31 /5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 31 /5 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار اليوم، حيث تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اجتماعاً مهماً خلال اليومين المقبلين من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، يأتي في مقدمتها ملف الصفقات المُزمع حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية رغم ضياع اللقب الافريقى؟.. مصدر يجيب

علق مصدر فى الاهلى على أنباء امكانية مشاركة المارد الأحمر فى مونديال الأندية المقبل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” قائلا :" ليس لدينا أى معلومات فى هذا الشأن حتى الان".