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أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 31 /5 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 31 /5 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار اليوم، حيث تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اجتماعاً مهماً خلال اليومين المقبلين من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، يأتي في مقدمتها ملف الصفقات المُزمع حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية رغم ضياع اللقب الافريقى؟.. مصدر يجيب

علق مصدر فى الاهلى على أنباء امكانية مشاركة المارد الأحمر فى مونديال الأندية المقبل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” قائلا :" ليس لدينا أى معلومات فى هذا الشأن حتى الان".

الأهلى يبحث مصير موسيمانى بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا
يناقش مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها، مصير الجوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

 

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اجتماعاً هاماً خلال اليومين المقبلين من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، يأتي في مقدمتها ملف الصفقات المُزمع حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

قبلت المحكمة الدولية الطعن المرفوع من عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر بالتعويض لصالح النادى الأهلي.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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