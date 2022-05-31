محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية خبرًا سارًا بشأن مستقبل نجم فريق ليفربول محمد صلاح، وملف تجديد عقده الذي استغرق شهورًا طويلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم المصري مع كتيبة يورجن كلوب في صيف 2023، دون وجود لأي اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وحسبما أفاد الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، فإن محمد صلاح اقترب بشدة من التوقيع على عقد جديد مع ليفربول.

وأوضح أن مسألة تمديد عقد محمد صلاح في الأنفيلد أوشكت على الانتهاء، حيث كانت اللقاءات الأخيرة إيجابية للغاية والاتفاق يقترب.

وكانت إدارة ليفربول قد دخلت في مفاوضات طويلة الأمد مع محمد صلاح، عبر الأشهر الماضية، من أجل التوصل إلى اتفاق حول التجديد ولكن دون جدوى بسبب الاختلاف بين الطرفين حول الراتب المالي.

وتسبب ذلك الأمر في انتشار الغموض حول مستقبل محمد صلاح وإمكانية لجوء ليفربول إلى بيعه هذا الصيف بدلًا من احتمالية رحيله مجانًا نهاية الموسم المقبل.