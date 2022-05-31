نهائي أفريقيا .. وليد صلاح الدين: لاعبي الأهلي دخلوا المباراة خائفين

الشارقة - اميمة ياسر - علق وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات له :"الأهلي دخل مباراة الوداد المغربي، وهو خائف من الأجواء والظروف، الأهلي خسر كرة قدم أمام الوداد، وليس بسبب أجواء إقامة اللقاء في ملعب محمد الخامس وبين جماهير الفريق المغربي التي ملآت المدرجات".

وأضاف: "الأهلي اعتمد على طريقة هجومية، لكن اللعب كان سلبيًا، فهو لم يضغط على المنافس من الأمام إلا بعد مرور نصف ساعة".

وانتقد وليد صلاح الدين، أداء الشناوي، قائلاً:"الشناوي، لم يكن في أحسن حالاته، كان يعيبه البطء، وهذا ظهر جليًا في الكرة الأولى التي ارتدت من القائم والهدف الثاني، الذي يتحمل منه محمد هاني، جزءا كبيرا".

واختتم:"الشناوي، ليس فقط الذي كان بعيدًا من المباراة، أيضًا أحمد عبد القادر، أنا أشعر أن جميع اللاعبين دخلوا المباراة خائفين، لا أعلم سبب خوف اللاعبين من المباراة!، الأهلي لديه لاعبون أصحاب خبرات دولية كبيرة".