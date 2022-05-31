شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يقضى إجازته على شواطئ البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عبد الله جمعة لاعب الزمالك صورا عبر صفحته الشخصية "إنستجرام" خلال قصائه إجازته الأسبوعية على أحد شواطئ البحر.

في سياق أخر طلب البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك من عبد الله جمعة الظهير الأيسر ضرورة إنقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهز بدنيا من أجل المشاركة فى التشكيل الأساسى للمباريات القادمة للفريق.

وأكد فيريرا للاعب أنه يمتلك مهارة كبيرة والفريق في حاجة لمجهوده لكن يحتاج إلى إنقاص وزنه فى أسرع وقت، وطلب فيريرا من معاونيه تنفيذ برنامج تأهيل مكثف لعبد الله جمعة لكى يكون جاهز للمشاركة فى المباريات أساسيا.

من ناحية أخرى كشف إسلام جمال، المعد البدنى الخاص بطارق حامد لاعب وسط الزمالك، تفاصيل إصابته وسبب غيابه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وقال إسلام جمال، فى تصريحات تليفزيونية، "طارق كان يعانى من إصابة فى الركبة مرتبطة بالرباط الصليبى الخلفى، وبعدما تعافى منها، وشعر أن التعافى لم يأت بنسبة 100%".



جمعة

عبد الله جمعة

عبد الله لاعب الزمالك