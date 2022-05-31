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خسارة سيدات الأهلى لقب بطولة أفريقيا للطائرة أمام بطل كينيا

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القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى لقب بطولة أفريقيا بالخسارة من البنك التجارى الكينى 3/1  فى إطار نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى تونس. 

 

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى  بنتيجة 3/0 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس ، ليتأهلن إلى مواجهة البنك التجارى الكينى فى النهائى .

 

وتأهل سيدات الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على الأولمبى القليبى التونسى بنتيجة 3/0، فى دور الـ8 لبطولة أفريقيا للأندية، ثم لربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 مساء الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3 - صفر.

 

وكان الأهلي تأهل لدور الـ16 بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، عقب الفوز في ثلاث مباريات على الواك الغاني بنتيجة 3 - 1، ثم على الجمارك النيجيري بنتيجة 3 - صفر، وأخيرًا على الأنابيب الكيني بنتيجة 3 - 1.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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