شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات الأهلى لقب بطولة أفريقيا للطائرة أمام بطل كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى لقب بطولة أفريقيا بالخسارة من البنك التجارى الكينى 3/1 فى إطار نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى تونس.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3/0 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس ، ليتأهلن إلى مواجهة البنك التجارى الكينى فى النهائى .

وتأهل سيدات الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على الأولمبى القليبى التونسى بنتيجة 3/0، فى دور الـ8 لبطولة أفريقيا للأندية، ثم لربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 مساء الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3 - صفر.

وكان الأهلي تأهل لدور الـ16 بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، عقب الفوز في ثلاث مباريات على الواك الغاني بنتيجة 3 - 1، ثم على الجمارك النيجيري بنتيجة 3 - صفر، وأخيرًا على الأنابيب الكيني بنتيجة 3 - 1.