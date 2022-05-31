شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد إبراهيم مع سيراميكا بعد الانضمام للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض محمد إبراهيم صانع العاب سيراميكا نفسه على الساحة الكروية بعد عودته لمستواه وتألقه اللافت للنظر الأمر الذى دفع إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطنى لضمه إلى صفوف الفراعنة،التي تستعد للدخول في معسكر في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو، تتخلله مباراتا غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

ولعب محمد إبراهيم 19 مباراة في الدوري بمعدل 1650 دقيقة، حيث بلغت إجمالي محاولاته التهديفية 26 محاولة، منهم ٩ بين القائمين والعارضة، ونجح في تسجيل 4أهداف، وصنع مثلهما، بينما بلغ عدد الفرص التي صنعها 41 فرصة تهديفية.

وبلغت إجمالي عدد تمريرات محمد إبراهيم 935، منها 679 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة التمرير 73 % وإجمالي المراوغات 114 مراوغة، وهو الأفضل على الإطلاق في دوري هذا الموسم، منها 76 مراوغة صحيحة،بدقة بلغت 67%؜، كما نجح في استخلاص الكرة 165 مرة.

خاض المنتخب الوطنى، أول تدريباته تحت قيادة إيهاب جلال، استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وشهد المران مشاركة محمود تريزيجيه ومحمد الننى ومصطفى محمد من المحترفين، بينما غاب محمد إبراهيم لاعب سيراميكا.

على صعيد متصل، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.