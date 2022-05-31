شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بمصالحة الجماهير بلقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت السبت الماضي في الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدورى، وطالبهم باستغلال الراحة في الابتعاد عن الضغوط النفسية التي أثرت علي مستواهم مؤخرا.

كما طالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز خلال المباريات المقبلة لمصالحة الجماهير وتحقيق الفوز فقط لحصد لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي، خاصة بعد تعرض الفريق لبعض النتائج السلبية التي أثرت علي ثقة الجماهير في اللاعبين.

في سياق مختلف ينتظر بعض لاعبي الزمالك مواجهة الداخلية في كأس مصر المقرر لها 13 يونيو المقبل، للعودة مجددا للمشاركة في المباريات بعد استبعادهم من حسابات المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان البرتغالي فيريرا سيمنح الثنائي رزاق سيسيه ومحمد اوناجم فرصة أخيرة في مباراة الداخلية في ظل غياب الدوليين، وفي حالة اثبات تواجدهما مع الفريق في هذه المباراة وتقديم مستوى مميز سيتم الاعتماد عليهما في مباريات الدورى حتي نهايته في ظل ضغط المباريات المتوقع عقب العودة من التوقف الدولى.

من ناحية أخرى أجرى محمد أسامة طبيب الزمالك مكالمة هاتفية بأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق والمنتخب الوطنى للإطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أبعده عن الانضمام للفراعنة في المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتى غينيا وأثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

كان أحمد فتوح قد تعرض لحادث سير بالأمس وهو في طريقه للانضمام للمنتخب ، مما أدى لخروجه من قائمة الفراعنة، وانضمام كريم حافظ المحترف بتركيا بديلا له .

ومن المقرر أن يتابع طبيب الزمالك الحالة الطبية للاعب خلال الساعات القليلة المقبلة للإطمئنان عليه وتحديد برنامج طبى خاص لمعرفة موعد عودته للملاعب