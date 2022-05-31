شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى: كنت ضد فكرة الانسحاب ولو هنخسر من الوداد 100 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة حسنى إنه كان ضد فكرة الانسحاب من مواجهة الوداد بنهائى دوري أبطال أفريقيا بسبب أزمة الملعب، مؤكدا أن لو الفريق الأحمر هيخسر المباراة 100 مرة لن يوافق على الانسحاب لأنه ليس من سمات الأهلي ولا شخصيته.

أضاف حسنى خلال تقديمه برنامج "الأشبابا" على قناة الأهلى:" فكرة الانسحاب ليست من سمات الأهلي ولا شخصيته ولماذا نترك الساحة للأندية الأخرى، والانسحاب كان أسهل قرار للإدارة والناس هتشيلهم على الأعناق ولكن سيترتب عليه آثار سلبية كثيرة".

تابع :" عمر ما فكرة الانسحاب كانت موجودة مع النادي الأهلى ورأينا التوابع السلبية لهذا القرار في التسعينيات عندما انسحب الأحمر من البطولة الأفريقية" متابعا:" هما عايزين الأهلى ينسحب عشان يسيب الساحة للأندية المغربية والتونسية".

وواصل أسامة حسنى:" لماذا انسحب وأفضل 3 سنوات بدون مشاركة في البطولة الأفريقية ويترتب عليه التأثير على القيمة التسويقية للاعبين والعوائد المادية وتصنيف النادى الأحمر لذلك هذا القرار لو حدث لن يكون موفقا".

ووصلت بعثة الأهلى لمطار القاهرة، صباح اليوم ،الثلاثاء، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الوداد المغربى، التى أقيمت أمس الاثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل إعلان جدول الفريق للارتباطات المقبلة وبعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية ، وضمت قائمة الأهلى فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.