شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان يؤجل البت فى العروض المحلية والخارجية لحين حسم موقفه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الذي انتهت إعارته مؤخراً لنادي إلتاي التركي مؤخراً مصيره مع القلعة الحمراء ، حيث يرغب اللاعب في مناقشة موقفه مع إدارة القلعة الحمراء.

وتلقى أحمد ياسر ريان عدة عروض من أندية مصرية وخارجية الفترة الماضية لكنه رفض البت فيها إنتظاراً لما ستُسفر عنه مفاوضاته مع الأهلي بشأن العودة للقلعة الحمراء من عدمها.

وقدم أحمد ياسر ريان عروضاً جيدة مع ناديه ألتاي التركي خلال فترة الإعارة مما دفع عدة أدية في أوربا للتفكير في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

ومن المقرر أن يعقد مهاجم الأهلي الشاب جلسة مع مسئولو القلعة الحمرا الفترة القليلة المقبلة لحسم مصيره مع النادي .

ويُطالب البعض في النادي الأهلي بمنح الفرصة لأحمد ياسر ريان وإعادته مرة أخرى بإعتباره مهاجم واعد وتألق مع أكثر من نادي أبرزها الجونة وسيراميكا وأخيراً بنادي ألتاي التركي.

ويرى أصحاب هذا الراي أن مهاجمي الأهلي الحاليين ، محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن يعانون من حالة عدم توفيق لذا من الأفضل إعادة أحمد ريان وهو ما سيتم حسمه قريباً .