شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يخضع لاختبار طبى بعد انتهاء إجازة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، لاختبار طبى فور انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها الفريق السماوى، عقب الفوز على المصرى البورسعيدى بالدورى.

ومن المقرر أن يحدد الاختبار الطبى موقف رمضان صبحى من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، لاسيما وإن محمود فتح الله مدرب الفريق أكد إن غياب رمضان صبحى عن مواجهتى الفريق الأخيرتين كانت بسبب معاناة اللاعب من شد فى السمانة.

وكان اليوناني تاكيس جونياس، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام، بعدما حقق الفريق فوزا غاليا على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز بملعب برج العرب، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

وقرر المدير الفني عودة الفريق لاستئناف تدريباته بداية من مساء الجمعة بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة إيسترن كومباني المحدد لها يوم 22 يونيو المقبل في الدوري الممتاز.