شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر: التصنيف العالمى لا يشغلنى وفخورة بأداء الموسم الماضى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، أنها لا تنشغل كثيرا بالتفكير في صدارة التصنيف خلال خوض المباريات، وقالت نوران على هامش تصريحاتها الصحفية خلال مشاركتها ببطولة الجونة "لا أنشغل كثيرا بالتفكير في صدارة التصنيف العالمي خلال خوض المباريات، ولكن أركز في كل مباراة وكيفية الفوز بها، بالتأكيد صدارة التصنيف أمر جيد وفخورة بما قدمته الموسم الماضي ولكن لا أنشغل إلا بالمباريات".

أضافت عن الإجراءات التي يفرضها الاتحاد الدولي منذ أزمة كورونا وخاصة عدم السماح للمدربين بالتواجد مع اللاعبين بين الأشواط: بالتأكيد احتاج لوجود مدربي لمنحي التعليمات وفي غيابه أكون مضطرة إلى التركيز بشكل أكبر وأقوم بالدورين خلال المباراة ، ولكني اعتدت على الأمر وكذلك جميع اللاعبين لأننا مضطرون لذلك الأمر منذ بداية أزمة كورونا.

وتأهلت نوران جوهر إلى الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وفازت نوران على منافستها الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-5, 11-5.