شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو رابطة أندية الدوري الممتاز برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الـ21 للدوري الممتاز ، وجاءت العقوبات كالتالى:

مباراة الزمالك والإسماعيلى

حرمان عدد 747 مشجع لنادى الإسماعيلى من حضور مباراتين متتالتين بسبب السلوك غير الرياضى.

إيقاف عدد 13 مشجع لنادى الإسماعيلى من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش

حرمان عدد 211 مشجع لنادى غزل المحلة من حضور مباراتين متتالتين بسبب السلوك غير الرياضى أثناء المباراة.