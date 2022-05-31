- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو رابطة أندية الدوري الممتاز برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الـ21 للدوري الممتاز ، وجاءت العقوبات كالتالى:مباراة الزمالك والإسماعيلى
حرمان عدد 747 مشجع لنادى الإسماعيلى من حضور مباراتين متتالتين بسبب السلوك غير الرياضى.
إيقاف عدد 13 مشجع لنادى الإسماعيلى من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش
حرمان عدد 211 مشجع لنادى غزل المحلة من حضور مباراتين متتالتين بسبب السلوك غير الرياضى أثناء المباراة.
من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار.
وخاض المنتخب الوطنى، أول تدريباته تحت قيادة إيهاب جلال، استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.