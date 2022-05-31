شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 31 /5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبلت المحكمة الرياضية الدولية الطعن المرفوع من عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر بالتعويض لصالح النادى الأهلي.

الأهلى يكتفى بـحصد 23 مليون جنيه من كاف بعد خسارة دورى الأبطال

يحصد فريق الأهلى جائزة مالية قدرها (1.25 مليون دولار) بما يعادل 23 مليون جنيه مصرى مقابل الحصول على المركز الثانى فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد خسارته من الوداد المغربى بهدفين دون رد فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الزمالك ينهى اتفاقه مع أحمد توفيق لتدعيم الجبهة اليمنى فى الصيف

أنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم بشكل رسمى مع أحمد توفيق ظهير أيمن بيراميدز للانضمام لصفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لتدعيم صفوف الفريق فى إطار خطة الإدارة البيضاء بتدعيم الصفوف بلاعبين خبرة من أجل المنافسة على البطولات المقبلة.

محمد ابراهيم ينضم لمعسكر المنتخب بعد تأخره بسبب مباراة البنك الاهلى

انضم محمد ابراهيم لاعب سيراميكا، لمعسكر المنتخب الوطنى المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراتى غينيا واثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتخلف ابراهيم عن الانضمام لمعسكر المنتخب أمس بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام البنك الأهلى بالدورى العام والتى انتهت بالتعادل السلبى، حيث انضم اللاعب بعدها للمعسكر.

بعثة الأهلى تعود من المغرب بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا

وصلت بعثة الأهلى لمطار القاهرة، منذ قليل، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الوداد المغربى، التى أقيمت أمس الاثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

الزمالك يبحث إعارة الجزيرى بعد خروجه من حسابات فيريرا

يبحث مجلس إدارة الزمالك إعارة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق داخليا أو خارجيا بعدما خرج من حسابات المدير الفني جيسفالدوا فيريرا تماما الذى أصبح يعتمد على عمر السعيد والمغربى أشرف بن شرقى كمهاجمين .

طارق السيد يرحل عن تدريب الترسانة نهاية الموسم

استقر طارق السيد المدير الفنى للترسانة على الرحيل عن قلعة الشواكيش عقب نهاية تعاقده والذى ينتهى بخوض المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم مع الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل بدوري القسم الثاني، وذلك بعد الموسم الذي قاد فيه طارق السيد نجم الزمالك، فريق الشواكيش، عقب تجربته السابقة مع نادي النصر.

هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة تحت 15 و17 سنة، والمركز الثانى فى تصنيف تحت 19 سنة.