غزل المحلة يفاضل بين القاهرة و الإسكندرية لإقامة معسكر مغلق و خوض مباريات ودية

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده بين القاهرة و الإسكندرية لاقامة معسكر مغلق للفريق أثناء التوقف الدولى الحالي لانشغال منتخب مصر بخوض تصفيات كأس الأمم الافريقية القادمة 2023 و التي سوف تقام بكوت إيفوار .

ويسعى مصطفى عبده المدير الفني للفريق من رفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال المعسكر و خوض بعض المباريات الودية من أندية الدورى المصرى الممتاز .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث ستقام على ستاد السلام يوم 22 من الشهر المقبل .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث فاز في 5 مباريات و تعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 6 مباريات .