كريم بنزيمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - توج الفرنسي الدولي كريم بنزيمة نجم وهداف ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

إنجاز بنزيمة جاء بعد أن قاد الفريق الملكي للقب دوري الأبطال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بتغلبه على ليفربول الإنكليزي (1-0) في المباراة النهائية.

وحقق بنزيمة إنجازاً رائعاً بحصده لقب هداف البطولة برصيد 15 هدفاً في 12 مباراة خاضها في الموسم الحالي من المسابقة.

كما حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الريال الشاب على جائزة أفضل لاعب صاعد في الموسم ذاته من البطولة، علماً بأنه أحرز هدف الفوز على ليفربول في الدقيقة 59.

التشكيلة المثالية

وجاءت التشكيلة المثالية للموسم الذي انتهى مساء السبت الماضي على النحو التالي.

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

للدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) أنطونيو روديغر (تشيلسي) فيرجيل فان دايك (ليفربول) آندي روبرتسون ( ليفربول).

للوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) فابينيو (ليفربول) لوكا مودريتش (ريال مدريد).

للهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) كريم بنزيمة (ريال مدريد) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

