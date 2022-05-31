الامارات | رئيس الاتحاد المغربي: زمن الفساد وسيطرة بعض الدول على "الكاف" انتهى

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المغربي: زمن الفساد وسيطرة بعض الدول على "الكاف" انتهى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، على أن زمن الاحتكار والفساد في الاتحاد الإفريقي للعبة "الكاف"، انتهى بالفعل، مشيراً إلا أن المغرب يعيش حدثا تاريخيا.

وقال لقجع في تصريح لصحيفة "الصباح" المغربية عقب مواجهة الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري التي أقيمت أمس الاثنين ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد، إن "زمن الاحتكار والفساد الكروي في إفريقيا اللذين هيمنت عليهما بعض البلدان وتمكنت بواسطتهما من الحصول على مجموعة من الألقاب انتهى".

وأكد لقجع أن "المغرب يعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية بلعب وتحكيم نظيفين"، في إشارة إلى تتويج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا وفوز مواطنه نهضة بركان بكأس الاتحاد الإفريقي.

وأضاف لقجع: "الظلم كان سائدا في الكرة الإفريقية، ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية، أو في حدود الدور الربع النهائي، قبل أن تتظافر الجهود ويصبح للمغرب كلمته في إفريقيا، وخير مثال على ذلك أن نهضة بركان لعب 3 نهائيات في أربع سنوات، وفاز بلقبين، فيما هيمن الوداد على دوري الأبطال وفاز بلقبين في السنوات الخمس الأخيرة".

واختتم: "المباراة النهائية للنسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا كان من المفترض أن تجمع بين الوداد والرجاء لولا ظلم التحكيم".

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