شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو لاعب غزل المحلة يغادر القاهرة للانضمام إلى منتخب تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر حميد ماو لاعب خط وسط غزل المحلة القاهرة متوجها الى تنزانيا للانضمام الى منتخب بلادة أستعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الافريقية القادمة التي سوف تقام على بكوت إيفوار 2023 .

ويخوض منتخب تنزانيا مباريتان أمام النيجر بالجولة الأولى يوم 4 يونيو و أمام الجزائر بالجولة الثانية يوم 8 يونيو بتصفيات كأس الأمم الافريقية 2023 حيث يتواجد بالمجموعة السابعة برفقة كل من الجزائر و النيجر و أوغندا .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيره الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث ستقام على ستاد السلام يوم 22 من الشهر المقبل .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث فاز في 5 مباريات و تعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 6 مباريات .