شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الداخلية الفرصة الأخيرة لسيسيه واوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر بعض لاعبي الزمالك مواجهة الداخلية في كأس مصر المقرر لها 13 يونيو المقبل، للعودة مجددا للمشاركة في المباريات بعد استبعادهم من حسابات المدير الفنى البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان البرتغالي فيريرا سيمنح الثنائي رزاق سيسيه ومحمد اوناجم فرصة أخيرة في مباراة الداخلية في ظل غياب الدوليين، وفي حالة اثبات تواجدهما مع الفريق في هذه المباراة وتقديم مستوى مميز سيتم الاعتماد عليهما في مباريات الدورى حتي نهايته في ظل ضغط المباريات المتوقع عقب العودة من التوقف الدولى.

من ناحية أخرى أجرى محمد أسامة طبيب الزمالك مكالمة هاتفية بأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق والمنتخب الوطنى للإطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أبعده عن الانضمام للفراعنة في المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتى غينيا وأثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

كان أحمد فتوح قد تعرض لحادث سير بالأمس وهو في طريقه للانضمام للمنتخب ، مما أدى لخروجه من قائمة الفراعنة، وانضمام كريم حافظ المحترف بتركيا بديلا له .

ومن المقرر أن يتابع طبيب الزمالك الحالة الطبية للاعب خلال الساعات القليلة المقبلة للإطمئنان عليه وتحديد برنامج طبى خاص لمعرفة موعد عودته للملاعب

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو ، كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.

وخاض المنتخب الوطنى أول تدريباته تحت قيادة إيهاب جلال، استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.