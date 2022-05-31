شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يلتقى صلاح فى منتخب مصر بعد غياب 9 سنوات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى محمد إبراهيم صانع العاب فريق سيراميكا ، زميله محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى و قائد منتخب مصر بمعسكر الفراعنة مرة أخرى بعد غياب دام 9 سنوات .

ويرجع آخر ظهور لمحمد إبراهيم بقميص منتخب مصر إلى شهر يونيو 2013، عندما تواجد ضمن قائمة الفراعنة خلال مواجهة زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014 .

ويعد الثنائى محمد صلاح و محمد إبراهيم من أبناء جيل منتخب مصر للشباب عام 2011 حيث لعب الثنائى بطولة كأس العالم للشباب بكولومبيا تحت قيادة ضياء السيد وتمكنا من الظهور بشكل جيد والخروج من دور الـ16 عقب الخسارة بصعوبة على يد منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف .

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و 9 يونيو المقبل ، قبل مواجهة كوريا الجنوبية ودياً في مدينة سول .

وأنطلق معسكر منتخب مصر أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة حتي خوض مباراة غينيا علي استاد القاهرة الدولي، ثم السفر الي مالاوي صباح يوم السابع من يونيو المقبل لملاقاة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر .

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.



منتخب مصر للشباب 2011



محمد ابراهيم بتدريبات منتخب مصر (1)