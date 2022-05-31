شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه الإسماعيلى والجونة وديا يومى 9 و 10 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو فريق البنك الأهلى، على خوض بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية لانشغال منتخب مصر بتصقيات كأس الأمم الافريقية القادمة 2023 والتي سوف تقام بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الإسماعيلى في المباراة الودية الأولى يوم 9 من مطلع الشهر المقبل، بينما يواجه الجونة يوم 10 وذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين .

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقاة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى يوم 22 الشهر المقبل .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث فاز في 7 مباريات و التعادل في 9 مباريات و الهزيمة في 5 مباريات.